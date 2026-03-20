Insegnanti in Alto Adige riceveranno 400 euro lordi in più al mese

BOLZANO, 20 MAR - In Alto Adige gli insegnanti riceveranno in media 400 euro lordi al mese in più. E' la proposta fatta dalla Provincia autonoma che dovrebbe porre fine al lungo braccio di ferro con i sindacati e anche al cosiddetto sciopero delle gite scolastiche. Questo aumento - ha spiegato l'assessore al personale Magdalena Amhof - si aggiunge all'adeguamento all'inflazione deciso l'anno scorso e "rappresenta un riconoscimento di tutto il settore della formazione in Alto Adige". La Provincia punta inoltre ad un avvicinamento retributivo tra i docenti statali e quelli provinciali e ad un riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del personale scolastico. I provvedimenti riguardano complessivamente 14 mila persone tra docenti, collaboratori e educatori. L'assessore all'istruzione di lingua tedesca Philipp Achammer ha sottolineato che il nuovo contratto non prevede un aumento del carico di lavoro esistente. L'assessore delle scuole di lingua italiana Marco Galateo ha detto che con questo accordo la giunta realizza l'impegno preso. Ha inoltre auspicato che gli insegnanti ora riprenderanno le attività extra scolastiche. Infine l'assessore all'istruzione di lingua ladina Daniel Alfreider ha sottolineato il "ruolo fondamentale della scuola per la società e il giusto riconoscimento anche economico".