Insegnante indiana presenta robo-dog del suo ateneo, 'ma era progettato in Cina'

NEW DELHI, 18 FEB - Una tempesta di polemiche ha indotto la Galgotias University a lasciare il suo stand all'India Ai Impact Summit - il forum sull'intelligenza artificiale in corso a New Delhi - dopo che un'insegnante dell'ateneo è stata accusata di aver presentato come elaborato e assemblato nei laboratori dell'università un cane robot che si ritiene sia stato invece progettato in Cina: lo riportano diversi media indiani. L'insegnante e l'istituto affermano però che ci sia stato un fraintendimento e che nessuno abbia mai detto che il robot sia stato ideato dalla Galgotias University. Secondo i giornali indiani, il robot, un "robo-dog" a quattro zampe simile a un cane e chiamato "Orion", sarebbe stato presentato da una professoressa come opera del "Centro di eccellenza" della Galgotias University nel corso di un'intervista alla tv di Stato, ma diversi osservatori sostengono che si tratti in realtà di un modello Go2 della società cinese Unitree Robotics. "Siamo chiari: l'università Galgotias non ha costruito questo cane robot e non ha mai detto di averlo fatto", ha dichiarato l'istituto universitario privato affermando che il "robo-dog" sia stato "acquisito di recente" e che "gli studenti lo stanno sperimentando, testandone i limiti". "Forse non sono riuscita a trasmettere bene ciò che volevo dire, oppure voi non avete capito bene ciò che volevo dire", ha detto da parte sua la professoressa, secondo la Bbc. Le autorità indiane hanno annunciato intanto che l'India AI Expo Summit 2026 rimarrà chiuso al pubblico giovedì 19 febbraio - giorno dell'inaugurazione del forum da parte del premier Narendra Modi - ma che si concluderà un giorno dopo rispetto al programma originario, restando quindi aperto anche domenica 21 febbraio dopo che i panel e gli interventi ufficiali saranno conclusi.