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Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente, è grave

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BERGAMO, 25 MAR - Una insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario e, dopo l'allarme, è stata soccorsa con l'elicottero. Sull'episodio, avvenuto attorno alle 7.45, indagano i carabinieri di Bergamo.

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