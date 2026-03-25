Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente, è grave

BERGAMO, 25 MAR - Una insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario e, dopo l'allarme, è stata soccorsa con l'elicottero. Sull'episodio, avvenuto attorno alle 7.45, indagano i carabinieri di Bergamo.