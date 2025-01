Insediamento di Trump, Milei 'si concede' il permesso di andarci

BUENOS AIRES, 10 GEN - Il presidente argentino Javier Milei si è concesso da solo l'autorizzazione per partecipare all'insediamento di Donald Trump il 20 gennaio a Washington, in attesa che il Congresso approvi la legge sui viaggi ufficiali. "Il capo dell'esecutivo è autorizzato a lasciare il Paese, quando lo richiedano ragioni di governo, fino all'approvazione della legge corrispondente all'anno 2025", si legge nel decreto firmato dal leader ultraliberista e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel testo si precisa che Milei parteciperà alla cerimonia di insediamento di Trump come presidente degli Stati Uniti e poi andrà al World Economic Forum che si terrà dal 20 al 24 gennaio a Davos, in Svizzera. Nel 2024, primo anno del suo mandato, il capo dello Stato ha effettuato 16 viaggi all'estero. Sette di questi negli Stati Uniti e quasi un terzo per partecipare a eventi di area conservatrice o per ricevere premi personali. Secondo il quotidiano Página 12, l'anno scorso MIlei ha speso più di 4 miliardi di pesos (4 milioni di dollari) nei suoi viaggi all'estero e ha accumulato più di 270 mila chilometri aerei.