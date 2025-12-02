Inondazioni in Sri Lanka, bilancio vittime sale a 410

ROMA, 02 DIC - Il bilancio delle vittime di inondazioni e frane in Sri Lanka è ora di 410, ha dichiarato il Disaster Management Centre, con altre 336 persone disperse dopo una settimana di forti piogge. Ha affermato che oltre 1,5 milioni di persone sono state colpite dal peggior disastro naturale che abbia colpito il Paese dallo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004.