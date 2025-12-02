Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Inondazioni in Sri Lanka, bilancio vittime sale a 410

AA

ROMA, 02 DIC - Il bilancio delle vittime di inondazioni e frane in Sri Lanka è ora di 410, ha dichiarato il Disaster Management Centre, con altre 336 persone disperse dopo una settimana di forti piogge. Ha affermato che oltre 1,5 milioni di persone sono state colpite dal peggior disastro naturale che abbia colpito il Paese dallo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario