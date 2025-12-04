Innovation European Capital, da Torino a Grenoble

È Grenoble Alpes Métropole a ricevere da Torino il testimone di European Capital of Innovation 2026: la vincitrice è stata svelata questa mattina durante la cerimonia alle Ogr dove è stato anche assegnato il titolo di European Rising Innovative City alla città danese di Aalborg. A fare il passaggio di consegne il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha voluto porre l"attenzione "sul momento che l'Unione europea sta vivendo, perché dopo decenni di sviluppo, di coesione sociale e di valori come la libertà dalla guerra e la democrazia, questi sono in crisi e sotto attacco. E la cosa più importante è che in questo particolare momento per l'Unione europea dobbiamo rafforzare il ruolo delle città". "Accolgo quindi con grande favore - ha proseguito - la decisione della Commissione di definire un'agenda per le città nell'ambito dei prossimi fondi europei, perché è un modo molto positivo per lavorare nei prossimi anni, rafforzando ciò che abbiamo fatto in passato per arrivare fin qui. Sappiamo bene che l'Unione Europea si basa su molti elementi, ma credo che la cosa più importante siano le città", ha proseguito il sindaco sottolinendo che "la rete delle città è un compito fondamentale su cui dobbiamo concentrarci". Per Lo Russo dunque il fatto che Torino sia stata quest'anno Capitale Europea dell'Innovazione rappresenta "una grande soddisfazione, un grande lavoro, per cui ringrazio l'assessora Chiara Foglietta, ma anche uno stimolo a riflettere sul futuro dell'Europa, sul ruolo dell'innovazione in Europa e su cosa possiamo fare per rafforzare la capacità di innovazione del nostro continente, soprattutto in questo momento. E quello di oggi - conclude - è un passaggio di testimone che è un messaggio positivo per il mondo, le città, la comunità in Europa".