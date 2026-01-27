Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Inneggiava allo Stato islamico via social, 17enne arrestato nel Comasco

AA

COMO, 27 GEN - Faceva propaganda alla jihad, con questa accusa un giovane di 17 anni di origine egiziana residente a Cantù è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del Ros e dai colleghi del comando provinciale di Como in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale dei minori di Milano che ne prevede la detenzione in una struttura comunitaria protetta. Il giovane fin dal 2024 si sarebbe reso responsabile della diffusione tramite social (Instagram e Tik Tok) e messaggistica (Telegram e Whastapp), di contenuti multimediali di propaganda jihadista, con riferimenti diretti a organizzazioni quali Isis e Al Qaeda. Nel corso dell'inchiesta sono anche emersi contatti diretti con soggetti già coinvolti in altre indagini per reati di terrorismo e, ancora, per la diffusione di contenuti di propaganda jihadista. Il giovane, fortemente radicalizzato, risulta indagato per istigazione a delinquere in concorso, aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici con l'aggravante che si applica ai reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
COMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario