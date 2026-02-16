Innalzata l'allerta meteo in Calabria da gialla ad arancione già da oggi

CATANZARO, 16 FEB - E' stata innalzata da gialla ad arancione l'allerta meteo sulla Calabria già da oggi e fino a domani. L'avviso della Protezione civile regionale riguarda la fascia costiera tirrenica dal cosentino al vibonese per la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Possibili inoltre, sottolinea la Protezione civile, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni, e venti forti lungo le coste.