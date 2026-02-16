Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Innalzata l'allerta meteo in Calabria da gialla ad arancione già da oggi

AA

CATANZARO, 16 FEB - E' stata innalzata da gialla ad arancione l'allerta meteo sulla Calabria già da oggi e fino a domani. L'avviso della Protezione civile regionale riguarda la fascia costiera tirrenica dal cosentino al vibonese per la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Possibili inoltre, sottolinea la Protezione civile, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni, e venti forti lungo le coste.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANZARO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario