Inizio settimana con vento forte e tempo instabile e temperature pungenti

ROMA, 16 FEB - Un inizio settimana molto ventoso dal tempo instabile e temperature pungenti. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Il vento - afferma - sarà il protagonista indiscusso con Ponente e Maestrale che soffieranno con forza burrascosa. In Sardegna e lungo le aree del basso Tirreno, si attendono raffiche impetuose comprese tra i 100 e i 120 km/h, con mari che diventeranno rapidamente agitati o molto agitati lungo tutte le coste esposte". Le regioni adriatiche e l'estremo Sud si troveranno sulla traiettoria diretta delle correnti instabili. In queste zone sono attese nuove piogge e rovesci che, in alcune aree, potrebbero risultare abbondanti. La situazione sarà diametralmente opposta al Nord Italia, dove le Alpi agiranno da vero e proprio scudo protettivo contro le perturbazioni in arrivo da nord-ovest. Scendendo verso le pianure il tempo sarà più stabile con un deciso aumento delle temperature. Nel dettaglio: - Lunedì 16. Al Nord: variabile, qualche piovasco su Emilia Romagna e basso Veneto entro sera. Al Centro: instabilità sparsa, specie su Marche e Appennini. Al Sud: maltempo sulle tirreniche con venti forti. - Martedì 17. Al Nord: sereno, neve sulle Alpi confinali. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, ventoso. Al Sud: forte Maestrale, rovesci sul basso Tirreno. - Mercoledì 18. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: spesso soleggiato. Tendenza: forte peggioramento previsto per giovedì 19.