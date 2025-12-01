Inizio di dicembre con qualche pioggia e rialzo termico

Giornale di Brescia
ROMA, 01 DIC - Dicembre inizia con qualche pioggia e un rialzo termico. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Il tempo - afferma - sarà spesso grigio e monotono, con la nebbia e la nuvolosità bassa che torneranno a essere protagoniste indiscusse sul nostro Paese". Tra oggi e domani un fronte perturbato porterà piogge localmente moderate sulle regioni centrali tirreniche, in Liguria e localmente sulla Val Padana. Per quanto riguarda le temperature l'aria fredda ha già lasciato spazio a masse d'aria più miti. Nel dettaglio: - Lunedì 1. Al Nord: perturbazione con piogge, specie al mattino. Al Centro: rovesci su Toscana e Lazio, variabile altrove. Al Sud: nubi sparse e schiarite. - Martedì 2. Al Nord: molto nuvoloso. Al Centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge sparse in Campania e in Puglia. - Mercoledì 3. Al Nord: peggiora con piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: piovaschi su Salento e Calabria ionica, schiarite altrove. Tendenza: giovedì con intenso maltempo su Basilicata e Puglia, migliora nel weekend.

