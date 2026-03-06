Giornale di Brescia
Iniziativa Remigrazione a Prato, 'occupata' piazza prevista per l'evento

PRATO, 06 MAR - 'Occupata' piazza Europa a Prato dove domani pomeriggio è prevista la manifestazione organizzata dal gruppo 'Remigrazione e riconquista'. Lo annunciano i Sudd Cobas. "Gli operai in sciopero generale del distretto tessile insieme alla città antifascista si prendono piazza Europa - spiega in una nota il sindacato -. Un presidio permanente sta venendo allestito con tende e gazebi. Nessuno spazio a Prato per i fascisti e per i loro progetti di deportazione degli immigrati". Alle 14 è indetta una conferenza stampa in piazza Europa.

