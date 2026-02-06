Giornale di Brescia
Iniziati i colloqui Iran-Usa in Oman

ISTANBUL, 06 FEB - Sono ufficialmente iniziati a Muscat i negoziati sul nucleare tra l'Iran e gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia iraniana Mehr. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, guida la delegazione di Teheran mentre gli Stati Uniti sono rappresentati dall'inviato speciale in Medio Oriente, Steve Witkoff, e l'Oman è il Paese mediatore.

