Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze'

Gli studenti all'interno dell'aula per il test di Medicina all'Universita' Bicocca a Milano, 3 settembre 2021.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Gli studenti all'interno dell'aula per il test di Medicina all'Universita' Bicocca a Milano, 3 settembre 2021.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
AA

BARI, 06 OTT - "Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico" e "se avessi avuto un figlio di 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze piuttosto che fargli seguire il semestre filtro". Queste frasi, insieme ad altre, sarebbero state pronunciate da una docente impegnata nel semestre filtro della facoltà di Medicina dell'Università Aldo Moro di Bari giovedì pomeriggio, al termine di una lezione. A denunciarlo è l'associazione Udu Bari, dopo aver raccolto la testimonianza dei ragazzi presenti. "Gli studenti si sono indignati e ce lo hanno riferito", conferma Adriano Porfido, dell'esecutivo di Udu Bari. "A preoccuparci - prosegue - non è tanto il singolo episodio, ma l'impatto che queste frasi hanno avuto sugli studenti. Il semestre filtro è frequentato da persone con estrazione molto variegata, alcune più fragili o grandi di età". Studenti, dice ancora, "sottoposti in queste settimana a un tour de force iper performante. Abbiamo paura che possano demotivarsi e abbandonare. Si tratta comunque di una riforma per noi fallimentare". L'associazione spiega di voler incontrare quanto prima la docente, della quale non rivela l'identità, in modo che "possa scusarsi per frasi delle quali sicuramente non ha immediatamente capito la gravità. E' giusto che possa chiarire con gli studenti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario