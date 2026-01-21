Giornale di Brescia
Iniziata a Milano l'autopsia di Chiara e Achille, 16enni morti a Crans

MILANO, 21 GEN - E' cominciata all'Istituto di Medicina legale di Milano l'autopsia sui corpi dei 16enni Chiara Costanzo e Achille Barosi, morti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Non sono presenti i genitori di Chiara Costanzo, rappresentati oggi dall'avvocato Alfredo Zampogna, mentre è presente la madre di Achille, assistita dall'avvocato Antonio Bana, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Oltre ai consulenti della Procura partecipano quelli nominati dalle famiglie. I genitori di Achille hanno nominato Roberto Paoletti, mentre i genitori di Chiara Lorenzo Polo e Luca Bernardo L'esame, costituito da più passaggi, probabilmente non si concluderà oggi ma proseguirà domani. Il primo passaggio sarà, secondo quanto spiegato, il riconoscimento delle salme, poi l'autopsia esterna e una Tac per stabilire quali siano state esattamente le cause della morte, se asfissia, schiacciamento o altro. Infine, sarà eseguita l'autopsia vera e propria.

