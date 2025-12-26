Giornale di Brescia
Ingv, trabocco lavico da area craterica Nord dello Stromboli

CATANIA, 26 DIC - Un trabocco lavico è presente sul vulcano Stromboli dell'arcipelago delle Eolie. Dalle immagini del sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, è visibile un piccolo flusso lavico, che si sta riversando dall'area craterica Nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco. La lunghezza di questa colata è di alcune decine di metri e rimane stazionaria da diverse ore. Nel frattempo sta continuando l'ordinaria attività stromboliana da diverse bocche nelle principali aree crateriche. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta sul livello medio. L'analisi dei segnali di deformazione del suolo non evidenzia alcuna variazione significativa nelle serie delle reti clinometrica e Gnss ad alta frequenza.

CATANIA

