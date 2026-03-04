Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ingv, 'sull'Etna nube cenere lavica alta 1,5 km e subito dispersa'

AA

(V. 'Ingv, esplosione impulsiva ed emissione di...' delle14.35) CATANIA, 04 MAR - L'evento esplosivo di tipo impulsivo, della durata di pochi minuti, che ha coinvolto il cratere sommitale Bocca Nuova dell'Etna ha generato una modesta nube di cenere alta circa 1.5 chilometri che i venti in quota hanno disperso rapidamente in direzione nord-est causando una leggera caduta di cenere nella parte alta del vulcano. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiegando che questo tipo di fenomeni si verificano improvvisamente senza segnali geofisici precursori e rientrano fra le diverse tipologie di eventi esplosivi che possono avvenire ai crateri sommitali del vulcano attivo più alto d'Europa. Proprio il cratere Bocca Nuova il 25 agosto del 2010 fu interessato da un evento impulsivo con le stesse caratteristiche di quello odierno. L'emissione della nube di cenere non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Allo stato attuale, spiegano i vulcanologi dell'Ingv, non si ravvisano elementi di correlazione tra questo evento esplosivo e l'evento sismico di magnitudo 4.5 avvenuto alle 7:05 sull'Etna in territorio di Ragalna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario