Ingv, forti esplosioni dal cratere di Nord-Est dell'Etna

AA

CATANIA, 27 DIC - Sono migliorate le condizioni meteo sull'Etna che permettono adesso una visione completa del teatro eruttivo. Lo comunica l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Alle 18:48 è iniziata una serie di forti esplosioni al cratere di Nord-Est, che hanno lanciato materiale piroclastico grossolano su tutto il cono e ben oltre la sua base. Attualmente ci sono invece sporadiche esplosioni stromboliane, alcune molto forti, sempre al cratere di Nord-Est. Si è intensificata l'attività alla 'bocca' ubicata sull'alto fianco del cratere Voragine, che in questo momento sta producendo una costante fontana alta alcune decine di metri. La colata lavica emessa da una bocca alla base orientale della Voragine è ancora alimentata e, secondo stime fatta analizzando immagini satellitari, ha percorso circa 1.8 chilometri in direzione est, verso la desertica Valle del Bove. L'ampiezza media del tremore vulcanico, dopo la rapida diminuzione segnalata nel comunicato precedente, si è stabilizzata, pur se su valori alti, fino alle ore 19:45 circa, quando si è verificato un nuovo repentino aumento durato sino alle 20:15 circa. Successivamente l'ampiezza si è riportata su valori comparabili a quelli precedenti.

Argomenti
CATANIA

