Inglese di 49 anni muore per un malore sulle piste a Claviere

TORINO, 04 GEN - Un cittadino inglese di 49 anni è morto per un malore sulle piste da sci di Claviere, paese dell'alta Valle di Susa. Per l'arresto cardiaco sono è intervenuto immediatamente il soccorso piste, iniziando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore semiautomatico Dae. È stata inoltre inviata sul posto un'equipe sanitaria del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero, che ha dovuto constatare il decesso dello sciatore, nonostante prolungati tentativi rianimatori. La salma è stata trasferita all'ospedale di Susa.

TORINO

