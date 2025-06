Infrazione Ue all' Italia sulla presunzione di innocenza

BRUXELLES, 18 GIU - La Commissione Ue avvia una procedura di infrazione sull'Italia inviando una lettera di costituzione in mora, per il mancato recepimento della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Per Bruxelles l'Italia non ha recepito correttamente le disposizioni relative alle limitazioni all'uso di misure di contenzione fisica in pubblico, al diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, quando le autorità inquirenti raccolgano informazioni sul luogo dell'infrazione o immediatamente dopo il reato e ogniqualvolta l'indagato rilasci dichiarazioni spontanee.