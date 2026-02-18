Infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca a Bologna

BOLOGNA, 18 FEB - Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna, protettrice dei bolognesi. L'arcidiocesi spiega che è stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, "allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù". Intervenuta la polizia. "Ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti", spiega la curia. "Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l'oltraggio a quanto di più caro ci accomuna, la Vergine Maria, venerata da 9 secoli nella Sacra Icona".