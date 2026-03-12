Infortunio mortale sul lavoro a Rivoli, nuovo rinvio del processo

TORINO, 12 MAR - Nuovo rinvio, il terzo, per l'avvio del processo sull'infortunio mortale sul lavoro avvenuto il 5 ottobre 2022 in un cantiere di un condominio in viale Carrù a Rivoli, nel Torinese. Nell'incidente restò gravemente ferito l'operaio Salim Abderrazak, 27 anni, che morì dopo cinquanta giorni di ricovero in ospedale, mentre altri due lavoratori rimasero feriti. I tre erano precipitati da circa 25 metri di altezza. Secondo quanto si apprende, sono ancora in corso trattative per il risarcimento delle vittime. Il fascicolo verrà inoltre assegnato a un altro giudice. La prossima udienza è fissata per il 29 giugno. "È un processo che proprio non riesce a partire, di cui non si vede non solo la fine, ma neanche l'inizio e che potrebbe anche concludersi con dei riti alternativi", afferma Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e lavoro. "Siamo amareggiati - conclude Quirico - che non siano ancora state risarcite le vittime: senza giustizia non ci può essere vera salute e sicurezza sul lavoro".