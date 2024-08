Influencer 94enne testimonial campagna anti-truffe agli anziani

ROMA, 20 AGO - Con i suoi quasi 300mila follower l'influencer 94enne Licia Fertz, sarà il volto della seconda edizione della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, ideata dal Comune di Viterbo in collaborazione con la Prefettura, con il supporto della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, Sportello Avire e Anap Confartigianato Viterbo. L'iniziativa, presentata questa mattina alle 11 dalla sindaca Chiara Frontini nella sala del consiglio di palazzo dei Priori, prevede l'affissione di manifesti e la distribuzione di volantini nelle zone sensibili della città. Sul materiale cartaceo accanto alla dicitura 'Truffe agli anziani? Se le conosci le eviti' il volto di "nonna Licia" e un QR-code che permette di scaricare un video dove la vulcanica influencer mette in guardia gli over 70 dal pericolo di essere raggirati dai malviventi specializzati in truffe agli anziani. Oltre alla distribuzione del materiale cartaceo e alla divulgazione del video, l'iniziativa prevede anche una serie di incontri pubblici a Viterbo, e nelle frazioni di Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino e Bagnaia. Qui, operatori delle forze dell'ordine e psicologi messi a disposizione dalla Confartigianato, spiegheranno agli anziani presenti come difendersi da questo odioso fenomeno.