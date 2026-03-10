Infermiere demansionato, tribunale di Ivrea condanna azienda sanitaria

TORINO, 10 MAR - Il tribunale del lavoro di Ivrea ha condannato l'Asl To4 a risarcire un infermiere del reparto di psichiatria dell'ospedale di Chivasso (Torino). Il dipendente si era rivolto al tribunale lamentando un grave demansionamento dal momento che, in assenza di Oss in reparto, tra il gennaio 2014 e il maggio 2022, si era visto costretto a svolgere in modo costante "mansioni igienico-sanitarie e domestico alberghiere". Per il giudice, quelle mansioni non possono essere ricondotte all'attività infermieristica. L'Asl To4 è stata condannata, in primo grado, a pagare le spese processuali e al risarcimento del danno subito dal dipendente, nella misura del 20% della retribuzione netta percepita dal gennaio 2014 al maggio 2022. "Il giudizio riconosce la compromissione della professionalità e della dignità del ricorrente", fa sapere il sindacato Si Cobas di Torino. "La vertenza sul demansionamento - prosegue - è stata portata avanti non solo per denunciare la dequalificazione professionale, ma per portare alla luce e contrastare una situazione frequente di sovraccarico di lavoro che riguarda numerose situazioni ospedaliere e della sanità".