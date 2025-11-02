Giornale di Brescia
Infermiera aggredita in Pronto Soccorso, protesta sindacati

TRIESTE, 02 NOV - Un uomo, già noto e in evidente stato di astinenza ha aggredito una infermiera colpendola con un calcio alla gamba e graffiandola. E' avvenuto ieri sera al Pronto Soccorso di Monfalcone (Gorizia), dove l'aggressore è stato arrestato. L'infermiera non ha riportato gravi ferite ma è "comprensibilmente scossa, teme che possa tornare in reparto non appena si ripresenteranno le stesse condizioni di crisi", riporta una nota congiunta firmata dal Segretario Generale UIL FPL - FVG Stefano Bressan, dal Segretario NURSIND FVG Luca Petruz e dal Commissario CISL FP FVG Nicola Cannarsa. L'episodio si è verificato poco prima dell' ingresso in servizio della guardia giurata, "segno di una fragilità organizzativa che non può più essere ignorata", scrivono i sindacati. Per i quali "nessuno resti immobile di fronte agli atti violenti verso il personale sanitario" anche perché "gli episodi di violenza continuano e chi lavora in prima linea nei reparti più esposti si sente sempre più solo". UIL FPL, CISL FP e NURSIND Friuli Venezia Giulia chiedono "misure di tutela più forti e immediate" e che "le aziende valutino e adottino — nei reparti ad alto rischio — la fornitura di strumenti operativi di difesa personale non letali, unitamente a percorsi formativi obbligatori e a procedure operative chiare che ne regolino l'uso, la custodia e la responsabilità". Solo pochi giorni fa si è verificato un altro caso di aggressione a due infermiere in un Centro di salute mentale a Trieste.

TRIESTE

