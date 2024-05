Infanzia, Unicef-Anci insieme per campagna 'Diritti in comune'

ROMA, 22 MAG - L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unicef Italia lanciano l'iniziativa di sensibilizzazione "Diritti in comune", che quest'anno ha un focus sul tema della sostenibilità ambientale e sull'importanza degli spazi verdi per la salute dei minorenni. L'iniziativa, giunta al quarto anno, vuole ricordare e celebrare il 33° anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvenuta con la legge n.176 del 1991. Per questa iniziativa i Comuni sono invitati a realizzare azioni social dedicando una pagina web all'iniziativa o diffondendola attraverso i canali social del Comune e condividendo post e tweet dei canali Unicef in occasione del 27 maggio e durante tutta la settimana antecedente questa data; o promuovendo azioni sul territorio, distribuendo il poster e la locandina dell'iniziativa, dedicando una seduta di Giunta o di Consiglio a questo anniversario. "Anche quest'anno - afferma il sindaco di Reggio Emilia e delegato Anci al Welfare Luca Vecchi - c'è un nesso molto stretto fra futuro delle nuove generazioni e salvaguardia dell'ambiente. La scienza ci informa infatti che già oggi stiamo vivendo un'epoca in cui inquinamento e crisi climatica incidono pesantemente sulla vita quotidiana di tutti, in particolar modo dei ragazzi. E questo impatto sarà ancora più forte nel futuro, se non saremo in grado di invertire la tendenza. Come Anci e come Comuni italiani stiamo mettendo in campo, da anni, buone pratiche in questo senso, consapevoli peraltro che occorra agire a livello nazionale ed europeo per ottenere risultati apprezzabili" "Nell'anno in cui celebriamo il 50° anniversario della nascita dell'Unicef Italia - ha commentato Carmela Pace, presidente dell'Unicef Italia - ci sembra quanto mai urgente ricordare che I cambiamenti climatici rappresentano una grande minaccia che sta mettendo a rischio le vite di migliaia di bambini e le loro famiglie anche nel nostro paese". L'iniziativa è promossa nell'ambito del Programma Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti. Tutte le informazioni alla pagina www.unicef.it/diritti-in-comune