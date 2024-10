Infanticidio Padova, madre agli arresti domiciliari in Puglia

PADOVA, 31 OTT - Sarà posta agli arresti domiciliari Melissa Russo, la madre 29enne accusata dell' infanticidio della figlioletta, trovata morta poco dopo il parto nel bagno di un alloggio sopra a un night club di Piove di Sacco (Padova). Il tribunale di Padova ha accolto la richiesta del pm dell'inchiesta Sergio Dini. La giovane, accusata di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalsa nell'interrogatorio di garanzia della facoltà di non rispondere. La donna, una italo-brasiliana, è stata nel frattempo dimessa dall'ospedale di Padova e sarà accompagnata dai carabinieri, nelle prossime ore, nella residenza famigliare in Puglia. Si attende intanto l''autopsia sul corpicino della neonata, esame che verrà svolto domattina. Non vi sarebbero altri indagati nell'inchiesta e, dagli accertamenti svolti, la ballerina del 'Serale Club' di Piove di Sacco avrebbe agito da sola senza aiuti di terze persone. Sia l'appartamento che il locale notturno sono sotto sequestro, mentre proseguono le indagini del Nas e dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro anche per verificare la regolarità dei contratti di lavoro delle 7 ballerine del locale.