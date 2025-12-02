Giornale di Brescia
Italia e Estero

Indonesia, 631 le vittime di inondazioni e frane

AA

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 DIC - Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito Sumatra, in Indonesia, è salito a 631, con un milione di persone evacuate. Lo ha dichiarato l'agenzia per i disastri, secondo quanto riporta l'Afp. Le agenzie governative e le organizzazioni umanitarie si stanno affrettando a portare aiuti alle persone colpite, mentre i soccorritori cercano 472 persone ancora disperse. (ANSA-AFP).

