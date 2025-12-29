Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Indonesia, 16 morti nell'incendio di una casa di riposo

AA

GIACARTA, 29 DIC - Sedici persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell'incendio di una casa di riposo a Manado, sull'isola indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito oggi all'Afp un responsabile dei soccorsi, Jimmy Rotinsulu. Molti corpi delle vittime sono stati trovati all'interno delle loro stanze, ha detto il soccorritore, aggiungendo che molti degli anziani residenti stavano probabilmente riposando nelle loro stanze domenica sera, quando è scoppiato l'incendio. Le autorità sono riuscite a evacuare 12 persone, tutte illese, e a trasferirle in un ospedale locale, ha aggiunto. Le immagini trasmesse dall'emittente locale Metro TV hanno mostrato le fiamme che avvolgevano la casa di riposo, mentre la popolazione locale aiutava a evacuare un anziano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GIACARTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario