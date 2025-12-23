Individuato l'automobilista che aveva sparato a un gruppo di ciclisti

VERONA, 23 DIC - É stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese il presunto responsabile dell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri (Verona), quando un gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco per strada. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, si tratta di un 25enne del posto, che alla guida della propria automobile e in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi al loro indirizzo. Il gesto sarebbe riconducibile a futili motivi legati a contrasti sulle manovre sulla strada. La pistola a salve, con il tappo rosso tolto, era stata nascosta sotto la tappezzeria dell'auto. il giovane è indagato per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.