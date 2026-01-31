Giornale di Brescia
Italia e Estero

++ Individuati i corpi dei due anziani morti in esplosione nel barese ++

ADELFIA, 31 GEN - Sono stati individuati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, gli anziani coniugi di 89 e 92 anni che vivevano nella casa di Adelfia dove nella tarda mattinata di oggi si sono verificate due violente esplosioni. A confermarlo è l'assessore comunale ai servizi sociali Biagio Cistulli, dopo essere stato informato dalle forze dell'ordine direttamente sul posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

