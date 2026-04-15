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Individuata ad Aulla area per Cpr in Toscana, Piantedosi scrive a Giani

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FIRENZE, 15 APR - Individuata un'area per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo avrebbe comunicato al governatore della Toscana, Eugenio Giani. Nell'area, che si trova nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, sono ancora in corso le necessarie verifiche di fattibilità. A compensazione della presenza del nuovo Cpr nella zona di riferimento potrebbe essere valutato l'alleggerimento delle presenze dei Cas. "E' arrivata una lettera di Piantedosi alla mia segreteria che si riferisce al fatto che lui vuole fare un Cpr a Pallerone, nel comune di Aulla, luogo bello quanto fragile. Per me è un oltraggio alla Lunigiana andare lì a fare il Cpr. È un grande errore e un grande sbaglio e io per quello che posso mi opporrò ed esprimerò il mio parere contrario", ha detto Giani.

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