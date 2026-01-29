Giornale di Brescia
India, prevista una crescita del Pil tra il 6,8 e il 7,2% nel 2026-27

ROMA, 29 GEN - L'Economic Survey del governo di Nuova Delhi prevede una crescita del Pil dell'India tra il 6,8 e il 7,2 per cento per il prossimo anno fiscale, che inizia ad aprile: lo riporta l'agenzia di stampa indiana Pti. A inizio mese, il ministero indiano delle Statistiche aveva invece detto di prevedere una crescita del 7,4% nell'anno fiscale 2025-2026, che termina il 31 marzo 2026. La previsione per il prossimo anno fiscale risulta dunque leggermente più bassa rispetto a quella dell'anno in corso. Il Pil indiano, stando ai dati ufficiali, era cresciuto del 6,5% nell'anno fiscale 2024-2025 e del 9,2% in quello 2023-2024.

ROMA

