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India, obbligo di bere urina di mucca per visitare tempio di Gangotri

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ROMA, 21 APR - Nel tempio di Gangotri, una delle più frequentate mete di pellegrinaggio induista, nello stato himalayano dell'Uttarakhand, i fedeli dovranno bere una bevanda che contiene urina di mucca, come condizione per essere ammessi di fronte allo scrigno che contiene l'immagine della dea Ganga, cui è dedicato. La nuova regola, pensata come "pratica di vera fede" è stata annunciata dal comitato di gestione del sito. "Solo quelli che vorrebbero visitare il tempio per curiosità", ha detto il presidente del comitato, Dharmendra Semwal, "solleveranno obiezioni, e non saranno ammessi". Il bicchiere contenente il "liquido sacro" sarà offerto dagli addetti ai cancelli del tempio. È prevedibile che la maggior parte dei devoti accetterà di bere: raggiungere il tempio, uno dei quattro di un percorso ad alta quota, a oltre 3000 metri di altezza, richiede un viaggio impegnativo, e un notevole sforzo fisico.

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