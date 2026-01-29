Indagini su omicidio di un ex banchiere ucraino a Milano, 'viste 2 persone'

MILANO, 29 GEN - Due persone, stando a quanto risulterebbe dalle immagini di telecamere di sorveglianza, sono uscite dall'appartamento affittato come b&b del palazzo di via Nerino, vicino a piazza Duomo a Milano, da dove il pomeriggio del 23 gennaio un uomo di 54 anni è precipitato per 15 metri, probabilmente dopo essere già stato ucciso. E' un particolare che emerge dalle indagini, aperte per omicidio, sulla morte di quel 54enne, identificato solo dopo alcuni giorni, come hanno scritto oggi nelle pagine milanesi Corriere della Sera, Repubblica e Giorno, come Alexander Adarich, ucraino anche con cittadinanza romena ed ex banchiere, proprietario fino al 2020 di una banca commerciale ucraina, la Fidobank, e poi con interessi in società con sede in Lussemburgo. Si era già saputo che la custode del palazzo avrebbe visto un uomo affacciarsi dall'appartamento dopo la caduta a terra del 54enne e che quello stesso uomo, poi, scendendo in cortile e prima di andarsene, le avrebbe detto in inglese "cos'è successo?". Da quanto risulta dai video delle telecamere, nelle indagini condotte dalla Squadra mobile della Polizia e coordinate dal pm di Milano Rosario Ferracane, due persone sarebbero andate via dal palazzo. Si sta lavorando per indentificarle e l'ipotesi è che il banchiere ucraino, arrivato a Milano quel giorno (ma l'appartamento non era stato affittato a suo nome per i giorni dal 22 al 24 gennaio) sia stato ucciso e poi sia stato gettato dall'affaccio della camera per simulare un suicidio. Elementi importanti sulle cause della morte potranno arrivare dall'autopsia, la cui data non è stata ancora fissata. Nell'appartamento c'erano dei documenti con foto e identità della vittima, ma che indicavano altre nazionalità. Gli investigatori, dunque, sono al lavoro su quella che sembra una 'spy story' legata ad affari illeciti.