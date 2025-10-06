Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Indagini su morte italiana a Formentera, fermato il compagno

epa11081985 An armed Spanish Civil Guard officer stands guard near a vehicle as they search a house in Martorell, Barcelona, Spain, 16 January 2024, during police operations in the cities of Rubi, Sant Pere de Ribes, Martorell and Merida against suspected members of jihad terrorist organizations in the country. Authorities have not yet disclosed the number of detainees or the charges against them. EPA/QUIQUE GARCIA ATTENTION EDITORS: FACE OF OFFICERS PIXELATED AT SOURCE IN ACCORDANCE WITH SPANISH LAW
epa11081985 An armed Spanish Civil Guard officer stands guard near a vehicle as they search a house in Martorell, Barcelona, Spain, 16 January 2024, during police operations in the cities of Rubi, Sant Pere de Ribes, Martorell and Merida against suspected members of jihad terrorist organizations in the country. Authorities have not yet disclosed the number of detainees or the charges against them. EPA/QUIQUE GARCIA ATTENTION EDITORS: FACE OF OFFICERS PIXELATED AT SOURCE IN ACCORDANCE WITH SPANISH LAW
AA

MADRID, 06 OTT - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alle indagini. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente, ma una delle piste battute è che la donna, Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra in provincia di Cuneo, sia stata vittima di un caso di violenza di genere. Gli investigatori hanno interrogato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano, 51 anni, originario di Busto Arstizio, ed è stato fermato con l'accusa di omicidio. Sauna sarebbe titolare di un'agenzia di viaggi. E' in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MADRID

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario