Indagine sul gruppo Campari, ipotesi evasione da un miliardo

Bottiglie di Campari esposte sulla vetrina del bar Camparino in Galleria Vittorio Emanuele, Milano, 18 febbraio 2020. Campari ha chiuso il 2020 con vendite nette per 1.772 milioni di euro, in calo del 3,8% sul 2019 (-4,1% a livello organico), con una flessione più sostenuta, il 7% a livello organico, nel quarto trimestre per effetto dei nuovi lockdown. L'utile netto, si legge in una nota, si è attestato a 187,9 milioni, in calo del -39,1% dopo rettifiche operative, finanziarie e fiscali per 14,2 milioni senza le quali il calo sarebbe stato contenuto al 24,4%. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO