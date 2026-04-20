Indagine sul dossieraggio della 'Squadra Fiore', perquisizioni e 11 indagati

ROMA, 20 APR - Perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine e dei servizi segreti - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L'attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell'indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti. Sono complessivamente undici le persone perquisite questa mattina e indagate nel procedimento che riguarda anche la 'Squadra Fiore'. Tra gli indagati c'è anche l'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, accusato di peculato. Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all'Aisi - i pm contestano un peculato da cinque milioni di euro. Denaro che, in base all'impianto accusatorio, l'ex 007 affidava con contratti alla società 'amica' 'Sind', gestita all'epoca dei fatti da Enrico Fincati, anch'egli indagato. Tra le persone iscritte nel registro compare anche il nome di Giuliano Tavaroli, ex capo della sicurezza di Pirelli e del Gruppo Telecom Italia e coinvolto nello scandalo Telecom-Sismi. In particolare i pm gli contestano, in concorso con altri tre indagati, tra l'altro, di "essersi associati tra loro e con persone da identificare, allo scopo di commettere una pluralità di reati di accesso abusivo a sistemi informatici di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica".