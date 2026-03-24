Indagine su società Caroccia, vertice tra inquirenti a Roma

ROMA, 24 MAR - Un vertice tra inquirenti della Dda e investigatori si è svolto questa mattina in Procura, a Roma, nell'ambito dell'indagine che vede indagato Mauro Caroccia, attualmente in carcere per una condanna a 4 anni, e la figlia 19enne per riciclaggio e intestazione di fittizia legata ad alcune società a loro riconducibili tra cui 'Le 5 Forchette' - fondata davanti ad un notaio di Biella - di cui ha fatto parte anche il sottosegretario Andrea Delmastro. In base a quanto si apprende, i pm di piazzale Clodio hanno affidato ampia delega alla Guardia di Finanza che mira in primo luogo ad accertare la natura del denaro utilizzato dai Caroccia per costituire le società specializzate nell'attività di ristorazione e in particolare per la 'Bisteccheria d'Italia' di via Tuscolana. Nel locale, l'esponente di Fratelli d'Italia - che ha completato la cessione delle sue quote societarie dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne a carico del clan di stampo camorristico dei Senese di cui Mauro Caroccia risultava prestanome - è stato almeno una volta a cena, in presenza del ristoratore condannato per mafia. Ad alimentare le polemiche alcuni scatti che lo ritraggono nel ristorante di via Tuscolana, anche recentemente. Una foto che risale a fine gennaio lo ritrae alla Bisteccheria insieme a un sindacalista della polizia penitenziaria. Tra le foto che girano su internet anche una in cui Delmastro compare a tavola con la capa di gabinetto del ministero, Giusi Bartolozzi.