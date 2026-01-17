Indagine su governatore del Minnesota e sindaco Minneapolis per Ice

ROMA, 17 GEN - Il Dipartimento di Giustizia ha lanciato un'indagine sul governatore del Minnesota Tim Waltz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey per presunta ostruzione all'attività dell'Ice. Lo riporta Cbs citando alcune fonti. Il Dipartimento di Giustizia ha emesso due mandati di comparizione per Walz e Frey nell'ambito dell'inchiesta. I mandati inaspriscono ulteriormente la dura battaglia fra l'amministrazione Trump e le autorità locali scoppiata dopo che un agente dell'Ice ha sparato e ucciso una donna. L'incidente ha scatenato molte proteste e Walz e Frey hanno denunciato di essere stati esclusi dall'inchiesta federale su quanto accaduto. Le citazioni indicano che il Dipartimento di Giustizia sta valutando se le dichiarazioni di Walz e Frey possano essere un'interferenza all'attività delle autorità.