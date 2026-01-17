Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Indagine su governatore del Minnesota e sindaco Minneapolis per Ice

AA

ROMA, 17 GEN - Il Dipartimento di Giustizia ha lanciato un'indagine sul governatore del Minnesota Tim Waltz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey per presunta ostruzione all'attività dell'Ice. Lo riporta Cbs citando alcune fonti. Il Dipartimento di Giustizia ha emesso due mandati di comparizione per Walz e Frey nell'ambito dell'inchiesta. I mandati inaspriscono ulteriormente la dura battaglia fra l'amministrazione Trump e le autorità locali scoppiata dopo che un agente dell'Ice ha sparato e ucciso una donna. L'incidente ha scatenato molte proteste e Walz e Frey hanno denunciato di essere stati esclusi dall'inchiesta federale su quanto accaduto. Le citazioni indicano che il Dipartimento di Giustizia sta valutando se le dichiarazioni di Walz e Frey possano essere un'interferenza all'attività delle autorità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario