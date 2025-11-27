Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Indagine Pesaro, proroga di sei mesi per Ricci e due indagati

AA

ANCONA, 27 NOV - Altri sei mesi di tempo per esaminare il contenuto delle chat tra l'ex sindaco di Pesaro, l'europarlamentare dem Matteo Ricci, e il suo ex braccio destro in Comune Massimiliano Santini. La richiesta di proroga delle indagini - che riguarda anche l'ex capo di gabinetto Franco Arceci e il dirigente comunale Eros Giraldi, è stata depositata in tribunale il 17 novembre - è della sostituta procuratrice Maria Letizia Fucci, titolare di un'inchiesta sugli affidamenti diretti del Comune di Pesaro tra il 2019 e il 2024, anni in cui l'ex candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche guidava il Comune marchigiano. La notizia è riportata nelle edizioni odierne del Resto del Carlino e del Corriere Adriatico. Il nuovo termine dell'inchiesta, nella quale sono coinvolte a vario titolo 25 persone, slitta quindi al 17 maggio 2026. A consegnare agli inquirenti cellulare e carta sim era stato lo stesso Santini, assistito dall'avvocato Gioacchino Genchi, ritenendo di "rilevante interesse difensivo il recupero integrale dei contenuti multimediali e delle conversazioni intercorse tra Santini e gli altri coindagati nella piattaforma WhatsApp Business, con l'account dismesso e cancellato". Ricci ha ricevuto l'avviso di garanzia in piena campagna elettorale e il 30 luglio è stato interrogato per più di cinque ore dalla pm. L'eurodeputato ha sempre sostenuto di essere estraneo alle accuse che gli vengono contestate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario