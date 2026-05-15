Indagine dossier, chiesto processo per Laudati e Striano

ROMA, 15 MAG - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo una ventina di indagati. Nel procedimento sono coinvolti alcuni giornalisti, per uno di loro i magistrati di piazzale Clodio hanno stralciato la posizione per chiederne l'archiviazione.