Indagato per omicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara
AA
ROMA, 13 GEN - E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. Sequestrati l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. A denunciare la scomparsa è stato l'uomo facendo scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti