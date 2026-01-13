Giornale di Brescia
Indagato per omicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara

ROMA, 13 GEN - E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. Sequestrati l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. A denunciare la scomparsa è stato l'uomo facendo scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire.

