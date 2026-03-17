Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia

MILANO, 17 MAR - Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della Dama Spa è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito di una indagine per caporalato. Lo si legge nell'atto con cui è stato disposto dal pm Paolo Storari il controllo giudiziario della stessa Dama e di Aspesi, noto marchio della moda.