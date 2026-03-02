Indagato il tranviere e sequestrate le conversazioni con la centrale operativa

MILANO, 02 MAR - Il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ferroviario. L'ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata questa mattina dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica di Milano. Sequestri e acquisizioni di documenti sono in corso, stamani, a Milano, nella sede di Atm in via Monte Rosa, l'azienda dei trasporti del capoluogo lombardo. La Polizia locale sta infatti eseguendo un decreto a carico del conducente del tram della linea 9 deragliato venerdì scorso iin viale Vittorio Veneto causando la morte di due passeggeri e una cinquantina di feriti. Secondo quanto si è appreso gli investigatori della Polizia locale si sono presentati nella sede dell'Azienda Trasporti lunedì mattina intorno alle 8.30. Tra gli atti acquisiti e quelli sequestrati vi sarebbero informazioni cartacee sulle specifiche tecniche del Tramlink, tipologia di mezzo entrato in servizio di recente nella flotta Atm, e le registrazioni e i messaggi tra la centrale operativa di Atm e il conducente. L'obiettivo è di fornire un quadro ingegneristico e procedurale per capire le possibili motivazioni del deragliamento, avvenuto, sulla base delle prime dichiarazioni del conducente, per una mancata deviazione di uno scambio a seguito di un malore.