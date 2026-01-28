Indagato ex responsabile sicurezza Comune Crans-Montana

Giornale di Brescia
AOSTA, 28 GEN - Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe indagato dalla procura di Sion nell'indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce la televisione Svizzera Rts, dopo la conferma del suo avvocato. L'uomo, il cui coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni, sarà interrogato lunedì 9 febbraio. Gli altri due indagati sono i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi.

