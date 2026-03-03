Giornale di Brescia
Indagati per stalking 4 compagni di classe del 14enne suicida a Latina

SANTI COSMA E DAMIANO, 03 MAR - Sarebbero quattro i ragazzi indagati per stalking dalla procura per i minorenni di Roma in relazione alla morte di Paolo Mendico, il quattordicenne che si tolse la vita a Santi Cosma e Damiano lo scorso mese di settembre dopo presunti episodi di bullismo, secondo quanto riporta il Messaggero. Il ragazzo riceveva spesso battute sulla sua statura, sul suo fisico esile e sui suoi capelli lunghi e biondi, tanto da essere soprannominato 'Nino D'Angelo', come il famoso cantante napoletano. Sulla vicenda sono aperte due inchieste: quella appunto della procura dei minori di Roma, che sta accertando la posizione di alcuni compagni di classe e presunti bulli che avrebbero preso di mira Paolo; e quella della procura di Cassino, che al momento risulta contro ignoti, cui spetta invece il compito di verificare se nel comportamento degli adulti coinvolti nella vicenda - dirigenti, professori e personale scolastico - si possano ravvisare reati o omissioni.

SANTI COSMA E DAMIANO

