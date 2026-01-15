Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Indagate 8 persone dalla procura di Pordenone per neonato morto

AA

PORDENONE, 15 GEN - Sono otto i sanitari indagati dalla Procura di Pordenone nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto (Pordenone), deceduto sabato scorso all'ospedale di Portogruaro (Venezia). Sono stati iscritti nel registro degli indagati in vista dell'autopsia, un accertamento tecnico irripetibile in programma domani, consentendo loro di nominare difensori e consulenti. L'esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso avvenuto in sala parto. Il pm ha affidato l'incarico al medico legale Antonello Cirnelli, affiancato da Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, e da Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell'Università di Padova. Il padre del neonato aveva presentato un esposto in Questura a Pordenone, consegnando la documentazione relativa alla gravidanza, comprese visite ed ecografie effettuate anche in regime privato. Alla coppia non sarebbero mai state segnalate sofferenze fetali significative. Anche la famiglia potrà nominare un proprio consulente. I periti dovranno valutare se dagli accertamenti prenatali emergessero elementi tali da richiedere diverse scelte cliniche e se, durante travaglio e parto, vi siano state eventuali omissioni o condotte rilevanti. La Procura ha già acquisito la cartella clinica e la documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORDENONE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario