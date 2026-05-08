Incontro cordiale Marina Berlusconi-Zaia, non tralasciate considerazioni politiche

VENEZIA, 08 MAG - Un incontro a pranzo "estremamente cordiale", incentrato soprattutto su progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attualità politica del Paese. Così apprende l'ANSA sull'incontro avvenuto tra il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e Marina Berlusconi, lo scorso 22 aprile a Milano. L'occasione è stata data dalla presenza a Milano di Zaia per il Salone del Mobile. Durante l'incontro non si sarebbero comunque toccati temi legati a un eventuale futuro politico dell'ex presidente veneto.