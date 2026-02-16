Incidenti sul lavoro, morto il 22enne rimasto ferito in Salento
AA
LECCE, 16 FEB - E morto l'operaio di 22 anni Luca Pezzulla rimasto ferito sabato scorso nell'azienda edile di famiglia ad Uggiano La Chiesa (Lecce), probabilmente a causa del ribaltamento di un mezzo meccanico. Il giovane, figlio del titolare della ditta, era ricoverato nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce.
