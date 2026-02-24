Incidenti a corteo pro Cospito, due avvocati testimoni al processo

TORINO, 24 FEB - Avvocati chiamati in tribunale come testimoni della difesa in un processo per scontri di piazza. È successo oggi a Torino alla ripresa del dibattimento su quanto avvenne il 4 marzo 2023 nel capoluogo piemontese durante un corteo di solidarietà l'anarchico Alfredo Cospito. Gli imputati sono diciotto dimostranti. Il processo si concentra sui danneggiamenti nel centro storico. In aula, su richiesta di un loro collega, sono comparsi gli avvocati Gianluca Vitale ed Emanuele D'Amico, che avevano seguito la manifestazione insieme ad altre centinaia di persone, e che hanno risposto a domande su cosa videro. La loro presenza fu segnalata dalla Digos in una annotazione.